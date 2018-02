Economic Board Groningen: 21 miljoen aan investeringen, 350 nieuwe banen

De inspanningen van Economic Board Groningen hebben zo'n 350 mensen een nieuwe baan opgeleverd. Ook zijn dankzij de financieringen en programma's bijna tweehonderd arbeidsplaatsen behouden, geholpen door de voorspoedige economie, dat wel.

Drie jaar na de oprichting in 2015 maakt EBG een tussenbalans op. EBG presenteerde dinsdag de cijfers in het jaaroverzicht over 2017. Daarin is ook te lezen dat EBG tot en met 2017 via het Groeifonds acht miljoen euro investeerde in achttien bedrijven in Noord-Groningen. Dat lokte volgens bestuurder Marco Smit van Economic Board Groningen nog eens dertien miljoen aan extra investeringen uit.

Duw in de rug

Economic Board Groningen (EBG) is in 2015 opgericht om de aardbevingsregio een duw in de rug te geven. Daarvoor heeft EBG een bedrag van 97,5 miljoen euro gekregen van de NAM (65 miljoen) en de provincie (32,5 miljoen). Van dat geld is veertig miljoen naar het Groninger Economisch Investeringsfonds (Groeifonds) gegaan, dat leningen aan ondernemers verstrekt en via participaties mede-eigenaar wordt. Het werkingsgebied van EBG wordt overigens dit jaar uitgebreid met de gemeente Midden-Groningen.

Aanjager

Het Groeifonds slaat goed aan bij ondernemers in de regio, zei financieel bestuurder Peter Arnold Jellema dinsdag. 'Het is redelijk losgegaan.' Het toont volgens hem het verbeterde investeringsklimaat in Noord-Groningen. Daarbij werkt het Groeifonds volgens Jellema als een aanjager, zeker ook omdat het meer risico mag nemen dan reguliere investeringsfondsen.

Ik ken geen fonds dat meer risico mag nemen dan het Groeifonds. Dat betekent dat we accepteren dat het ook mis kan gaan Marco Smit

Is het Groeifonds betrokken, dan trekt dat ook vaak andere investeerders en banken over de streep. In 2017 investeerde het Groeifonds onder meer in Venema Installations, dat suikergehalte in bieten meet, in Omnidots, ontwikkelaar van trillingsmeters en in de industriële dienstverlener TD Industry.

Schip in

Het Groeifonds ging vorig jaar overigens het schip in na een bankroet van het bedrijvenconglomeraat van Ten Hove in Delfzijl. De tonnen die het Groeifonds er in gestoken had, kunnen als verloren worden gezien. EBG neemt het verlies, zegt EBG-bestuurder Smit. 'Ik ken geen fonds in Nederland dat meer risico mag nemen dan het Groeifonds. Dat betekent dat we accepteren dat het ook mis kan gaan.'

Hoewel tientallen ondernemers een beroep hebben gedaan op het Groeifonds en andere EBG-regelingen, zoals de Innovatieregeling en de Arbeidsplaatsenregeling, vindt EBG dat het toch nog schort aan bekendheid van de organisatie. Daar wil Economic Board wat aan doen.

Vierhonderd mkb'ers

'Het gebied telt vierhonderd mkb-bedrijven. Die gaan we jaarlijks bezoeken', zegt Smit hierover. 'We willen weten wat er speelt en waar ondernemers behoefte aan hebben. Daar kunnen we dan wat mee. Doen we nu ook al, met onze kenniscafés over export of marketing bijvoorbeeld.'

Motor

Naast de regelingen is EBG ook de motor geweest achter initiatieven als Building (Build In Groningen), dat innovatief bouwen stimuleert en het 5G-project. EBG werkt met 5Groningen aan experimenten met de nieuwste generatie supersnel mobiel internet. 5G maakt zelfrijdend (openbaar) vervoer mogelijk en artsen in het ziekenhuis kunnen met de snelle dataverbinding patiënten al in de ambulance onderzoeken.

Stroef

Het 5G-initiatief verloopt stroef omdat Defensie de frequentie voor 5G claimt voor afluisterverkeer vanuit het station in het Friese Burum. In de Tweede Kamer zijn er vragen over gesteld en de ministeries in Den Haag overleggen er over.

Vijf jaar is zeker te kort. Wij willen dingen aan de praat krijgen Emme Groot-voorzitter EBG

Economic Board Groningen kreeg bij de start in 2014 vijf jaar de tijd om van Noord-Groningen een bloeiende regio te maken. Omdat de eerste twee jaar al opgingen aan organiseren en opzetten van regelingen en programma's, heeft EBG extra tijd gekregen tot eind 2020.

Vijf jaar

Voorzitter Emme Groot maakt er geen geheim van dat hij het doodzonde zou vinden wanneer dat ook zou betekenen dat de programma's van EBG dan zouden stoppen. 'Vijf jaar is zeker te kort. Wij willen dingen aan de praat krijgen. Kijk naar 5G. Daar lopen we tegen allerlei zaken aan die tijd vragen. Of onze ict-onderwijsprogramma's. Die moet je eigenlijk minstens een hele generatie volhouden.'

Voortzetten

Het karwei is in 2020 zeker nog niet geklaard, zegt Groot. 'Maar het gaat ons er niet om dat Economic Board Groningen blijft bestaan. Maar als wij ophouden, moeten er zeker anderen zijn die de programma's voortzetten.'

Werving

Het komende jaar wil EBG sterkinzetten op werving van bedrijven. In 2017 lokte de EBG, samen met de NOM en Groningen Seaports, vier ondernemingen naar Noord-Groningen (Omnidots, M4Four, Virtuele Thuiszorg, Biopack Packaging). 'Wij merken dat bedrijven uit andere delen van het land hier in de regio kijken. Vaak gaat het om ondernemingen die een werkend prototype hebben van bijvoorbeeld een nieuw type windmolen en nu grootschaliger willen produceren en daarvoor ruimte zoeken.'

Verhuizen

Ondernemers in de regio die een beroep doen op EBG hoeven binnenkort trouwens minder ver te rijden. De organisatie verhuist van Groningen naar het voormalig Rabobank-pand in Winsum. 'Voor de herkenbaarheid', zegt bestuurder Smit.