Horeca in Winschoten: 'Er vissen veel bedrijven in dezelfde vijver'

'Er vissen veel horeca-bedrijven in dezelfde vijver', zegt Arjan Kenter, voorzitter van de Oldambtster afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Het zou volgens hem de reden zijn dat er de afgelopen tijd nogal wat horecazaken moesten sluiten.

Nadat eerder bijvoorbeeld café De Engel en Boelies' Pub dichtgingen, maakte Brasserie Bij Dendermonde woensdagmiddag bekend ermee te stoppen. De reden voor de sluiting is niet bekend.

'Ontzettend sneu'

Dat de brasserie dichtgaat, vindt Kenter 'ontzettend sneu. Dit wens je niemand toe. De zaak was een aanwinst voor Winschoten'.

Veel horeca per inwoner

Toch ziet ook Kenter de trend dat veel horecagelegenheden in Sodom het niet redden. 'Winschoten heeft een hoog aanbod horeca per hoofd van de bevolking', zegt Kenter. Of het er té veel zijn, durft hij niet te zeggen.

Werkgelegenheid

Kenter ziet ook dat mensen gewoon minder besteden in de horeca. Dat helpt natuurlijk niet, willen horecagelegenheden het hoofd boven water houden. 'Ik denk dat ons gebied te springen zit om werkgelegenheid. Horeca is een luxeproduct. Dus waar ga je als eerste op bezuinigen als het even tegenzit?' Horeca dus.

De afdelingsvoorzitter die zelf ook een zaak heeft in het centrum van Winschoten, hoopt dat de inwoners van de molenstad het gaan merken dat het economisch beter gaat. Intussen hoopt hij op een mooi horecaseizoen. En dat er weer wat zaken bijkomen. 'Altijd goed. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zolang er bestaansrecht voor een zaak is: zeker doen.'

