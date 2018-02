Manon Kamminga wint eerste marathon op natuurijs bij de vrouwen

Manon Kamminga heeft de eerste marathon op natuurijs op haar naam geschreven. In Haaksbergen versloeg ze woensdagavond Elma de Vries en Beau Wagemaker.

In de loop van de wedstrijd ontstond een kopgroepje met tien schaatsers. Favoriete Irene Schouten miste de slag, andere toprijdster waren wel alert.

Sprint

De groep reed gezamenlijk naar de finish, al probeerde Chantal Hendriks een paar ronden voor het einde weg te rijden. Vlak voor de laatste ronde werd ze bijgehaald.

In de sprint kwam Elma de Vries te vroeg op kop. Ze werd ingehaald voor Manon Kamminga. Beau Wagemaker pakte de derde plaats.

Noordlaren

Donderdagavond wordt de tweede marathon verreden, in Arnhem. De verwachting is dat Noordlaren vrijdagochtend aan de beurt is.

