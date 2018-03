Waar kun je vandaag schaatsen in Groningen? (update 11:35 uur)

Het is de hamvraag voor schaatsliefhebbers in deze vorstperiode: waar kan er geschaatst worden op natuurijs?

We zetten de ijsbanen in de provincie die open zijn voor je op een rij. Dit doen we op basis van ingestuurde tips en mededelingen op social media of websites van de ijsbanen.

Achter een aantal banen zit een link naar de locatie op Google Maps. Zo kun je er makkelijk komen.

Deze ijsbanen zijn donderdag open:

- Aduard, vanaf 13:00 (locatie)

- Alteveer, vanaf 13:00 (locatie)

- Appingedam, vanaf 13:00

- Bad Nieuweschans (locatie)

- Bedum, vanaf 10:00 (locatie)

- Bellingwolde, vanaf 10:00

- Delfzijl (locatie)

- Eenrum, vanaf 10:00 (locatie)

- Eenum (locatie)

- Finsterwolde, vanaf 10:00 (locatie)

- Garmerwolde, vanaf 10:00 (locatie)

- Garnwerd (locatie)

- Grijpskerk, vanaf 10:00 (locatie)

- Groningen: grasveld Bernouilleplein (locatie)

- Groningen: grasveld De Wijert-Zuid (locatie)

- Grootegast, vanaf 10:00 (locatie)

- Hoogkerk, vanaf 14:00 (locatie)

- Holwierde, vanaf 13:00 (locatie)

- Kantens, vanaf 10:00 (locatie)

- Kloosterburen, vanaf 10:00

- Kolham (locatie)

- Lageland, vanaf 13:00 (locatie)

- Leek, vanaf 10:00 (locatie)

- Leens, vanaf 13:00

- Loppersum, vanaf 14:00 (locatie)

- Lutjegast

- Marum Oost/Pierswijk, vanaf 10:00 (locatie)

- Meeden, vanaf 14:00 (locatie)

- Middelstum, vanaf 10:00 (locatie)

- Midwolda, vanaf 13:00 (locatie)

- Musselkanaal, vanaf 13:00 (locatie)

- Niebert, vanaf 11:00

- Niekerk-Oldekerk-Faan, vanaf 09:30 (locatie)

- Nieuwolda, vanaf 13:00 (locatie)

- Noordbroek, vanaf 10:00 (locatie)

- Oldehove, vanaf 10:00

- Onnen, vanaf 13:00

- Overschil (locatie)

- Oude Pekela, vanaf 10:00

- Rasquert, vanaf 09:30 (locatie)

- Roodeschool, vanaf 14:00 (locatie)

- Scheemda, vanaf 10:00 (locatie)

- Siddeburen, vanaf 13:00

- Slochteren, vanaf 13:00 voor jeugd (locatie)

- Spijk, vanaf 10:30

- Stedum, vanaf 10:00 (locatie)

- Ten Boer, vanaf 13:00 (locatie)

- Ten Post, vanaf 11:00 (locatie)

- Ter Apel (locatie)

- Thesinge, vanaf 13:00 (locatie)

- Tjuchem

- Tolbert, vanaf 10:00

- Uithuizen, vanaf 13:30 (locatie)

- Usquert, vanaf 13:00 (locatie)

- Wagenborgen

- Warffum, vanaf 10:00 (locatie)

- Westeremden, vanaf 10:00 (locatie)

- Winsum, vanaf 10:00 (locatie)

- Winschoten, vanaf 09:30 (locatie)

- Wirdum, vanaf 13:00 (locatie)

- Zandeweer, vanaf 13:00 (locatie)

- Zoutkamp

- Zuidbroek, vanaf 10:00 (locatie)

- Zuidwolde, vanaf 10:00 (