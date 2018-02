Krijgen wij een provinciaal energiebedrijf naar Duits voorbeeld?

Een eigen provinciaal energiebedrijf, dat is een optie, vindt de Statenfractie van de SP in Groningen. Om te kijken of het werkt, brengt een groep Statenleden een werkbezoek aan Hamburg, waar Hamburg Energie door de overheid is opgetuigd.

Voorafgaand aan het werkbezoek is niet iedereen enthousiast. Zo zijn het CDA, de VVD en de PVV niet van de partij. De overige partijen hebben wel een afvaardiging gestuurd.

Groot overheidsorgaan op de energiemarkt

Want een eigen provinciaal energiebedrijf in Groningen is voor menig partij nog een brug te ver. Kleine, door de inwoners opgezette coöperaties krijgen van verschillende partijen hun zegen, maar een groot overheidsorgaan op de energiemarkt; daar krijgt de SP de handen nog niet direct voor op elkaar.

Bijpraten

Onvermoeibare kartrekker van het plan is SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. Hij spoort collega-Statenleden aan vooral mee te gaan. Zo'n tien Statenleden en twee commissieleden geven er gehoor aan. 'Je kunt je altijd laten bijpraten', stelt ChristenUnie-Statenlid Fredric Geijtenbeek.

Socialistische prietpraat

Dat bijpraten gebeurt in een grote bunker, waar Hamburg Energie is gezeteld. Het overheidsbedrijf begon in 2005 met vijfduizend klanten in een afzetgebied van zo'n vijf miljoen inwoners. Ondertussen is dat klantenbestand uitgegroeid tot meer dan 130.000 afnemers van stroom en gas.

Volgens Serbanescu laat Hamburg Energie zien dat dit in Groningen ook moet kunnen. 'Dit is niet alleen socialistische prietpraat en luchtfietserij', zegt hij. 'Hier hebben ze het, in Groningen kan het net zo goed.'

Draagvlak

Volgens Serbanescu kan een energiebedrijf van de staat werken, wanneer de winst van zo'n bedrijf wordt uitgekeerd aan de inwoners van het gebied. Zo is er sneller draagvlak voor windparken, die nu omstreden zijn in Groningen.

Wat kost het nou?

PvdA-Statenlid Romke Visser ziet het aan, maar is niet direct enthousiast. Hij vertolkt een mening die meerdere partijen, zoals D66 en de ChristenUnie hebben.

'Als het gaat om investeringen, dan ben ik daar heel concreet in: als je iets niet van de tekentafel kunt krijgen, gaat het in de praktijk al helemaal niet lukken. Ik heb aan de SP-woordvoerder gevraagd om met een plan te komen, waarin staat wat het nou kost. Pas dan kunnen we erover debatteren', zegt Visser.

Serbanescu incasseert de kritiek, maar gaat onverdroten voort. Hij gelooft erin en wil het laten zien. De SP'er geeft aan voldoende inspiratie te hebben opgedaan, om het te vertalen in een Gronings model.