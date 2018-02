Groep Groningers wil zelf gasproductielocatie slopen

Een groep Groningers heeft woensdagavond geprobeerd om een begin te maken met de sloop van de gasproductielocatie bij Leermens.

Deze locatie hoort bij het cluster Loppersum, dat begin deze maand is gesloten. Ook de locaties in Ten Post, Overschild, De Paauwen en 't Zandt horen daarbij.

Oud ijzer

De actievoerders vinden dat de ontmanteling van de locaties niet snel genoeg gaat. Ze wilden daarom zelf beginnen. Het gesloopte materiaal zouden belangstellenden dan gratis als 'oud ijzer' mogen ophalen. In meerdere supermarkten in de provincie waren aankondigingen opgehangen.

Weggestuurd

Uiteindelijk is er woensdagavond niets gebeurd. De politie heeft na zo'n tien minuten iedereen weggestuurd. Niemand is gearresteerd. De actievoerders zelf noemen de actie toch 'geslaagd' en zeggen dat dit het begin is van een lange reeks acties.

