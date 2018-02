Problemen in Groningse ouderenzorg: 'Een broodje smeren zit er niet meer in'

De Partij van de Arbeid in Delfzijl heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over knelpunten in de ouderenzorg.

Hulpverleners en mantelzorgers van diverse Groningse zorginstellingen hebben bij de politieke partij aan de bel getrokken.

Opvangtekort

'De problemen zijn groot', zegt Janny Volmer, fractievoorzitter van de PvdA in Delfzijl en oud-zorgmedewerkster. 'Sinds de veranderingen in de ouderenzorg is er een groot tekort aan opvang voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, zelfs niet met maximale thuiszorg. Mensen moeten momenteel vaak ver buiten de provincie worden opgevangen.'

Onveilige situaties

Het gaat vooral om kwetsbare ouderen voor wie het niet meer veilig is om thuis te wonen. 'Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van verwardheid door een blaasontsteking, na een val of na een operatie. Kortom, kwetsbare ouderen op wie iedere gebeurtenis een grote impact heeft.'

Begeleiding

Volgens Volmer is dat niet het enige probleem. Ook heerst er een tekort aan begeleiding van ouderen waardoor voedingsproblemen ontstaan. 'Zieke kwetsbare ouderen hebben dan vaak te weinig energie om zelf hun eten klaar te maken. Vroeger kon je voor ouderen nog wel eens een broodje smeren. Dat zit er nu niet meer in.'

Bij de wortel aanpakken

Het is niet bekend bij hoeveel Groningse zorginstellingen dit probleem heerst, maar de PvdA-fractievoorzitter in Delfzijl stelt dat het probleem bij de wortel moet worden aangepakt. 'Er moet in ieder geval in kaart worden gebracht hoe groot het probleem is; daarna volgen financiële maatregelen.'