Tien woningen in Tolbert ontruimd vanwege brand (update)

In een appartementencomplex aan De Swing in Tolbert zijn woensdagavond tien woningen ontruimd vanwege een kleine brand.

De brand woedde in de keuken van een appartement op de begane grond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel rook vrij. De bewoner van het appartement had rook ingeademd en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners zijn ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd.

De bewoners van de ontruimde appartementen zijn opgevangen in de centrale hal van het complex. De brandweer controleert de appartementen op de aanwezigheid van koolmonoxide. Als dat niet aanwezig is, wordt gekeken of de bewoners terug naar huis kunnen.