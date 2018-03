Politie oefent in nachtclub: 'Jullie blijven van mij af'

De politie oefent woensdagavond in nachtclub ENZO in Stad. De agenten trainen hoe het is om in actie te komen tijdens een vechtpartij in een discotheek. Er vallen rake klappen en het lijkt soms 'net echt'.

Aan de bar in de discotheek zit een dronken man te zwaaien met een gebroken fles. 'Jullie blijven van mij af', schreeuwt hij als de politie aan komt stormen. 'Meekomen jij', brullen de agenten. En dan slaat de vlam in de pan.

Einde oefening

Omstanders bemoeien zich met de opstand en proberen te voorkomen dat de politiemannen de verdachte van de barkruk af krijgen. 'Jullie krijgen mij niet zomaar mee', schreeuwt de dronkenlap die zich hevig verzet.

Maar de politie overmeestert hem met vier man sterk. Eenmaal op een rustige plek, hoort de verdachte de boeien om zijn polsen klikken. 'Okeee, einde oefening', klinkt het vervolgens vanaf de dansvloer.

Met een dronkenlap van de trap

Door in de nachtclub te oefenen, leren de agenten om te gaan met lastige omstandigheden. 'Je hebt te maken met verhogingen door een dansvloer, balustrades en natuurlijk heel veel flessen waarmee ze kunnen gooien', zegt docent Jan Bakker.

Als de dronken man op de bovenste verdieping eenmaal in de boeien is geslagen, wacht de agenten de volgende uitdaging. Hoe krijg je zo'n iemand met handboeien om van een steile wenteltrap af? 'Allemaal zaken die je tegenkomt in een discotheek. Dus belangrijk om te oefenen', zegt Bakker.

Vlam in de pan

Hoe belangrijk deze training is, illustreert één van de agenten van de horecapolitie die meedoet. 'De afgelopen tijd is het vaak onrustig tijdens stapavonden. Dan is het goed dat je weet wat je ongeveer kan verwachten.'

Even later slaat de vlam weer in de pan als er op de dansvloer een mishandeling plaatsvindt. De sfeer is grimmig en er staat veel publiek omheen. Dus komt politiehond Bløf in actie. 'Politie! Geef je over of de hond wordt ingezet', zegt zijn baasje.

Bløf is een doorbijter

De man blijft zich verzetten en voordat hij het weet, zet Bløf zijn tanden in zijn arm. 'Auw, auw. Dat doet zeer. Haal die hond weg. Haal die hond weg', schreeuwt de man. Gelukkig draagt deze oproerkraaier een speciaal beschermingspak.

Ook de brandweer doet mee aan de oefening. 'We moeten goed met elkaar samen kunnen werken', zegt Bakker. 'Het komt weleens voor dat omstanders de brandweer hinderen tijdens hun werkzaamheden. Op deze manier weten we van elkaar hoe we te werk gaan.'

De komende twee maanden komen de politie en de brandweer nog negen keer in actie in nachtclub ENZO.