Deel dit artikel:











Doek op fornuis veroorzaakt keukenbrand De brandweer kwam in actie voor een keukenbrand in Stad (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) De bewoner van de woning was niet thuis (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

De brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een brand in een woning aan de Merelstraat in de stad Groningen. De vlammen waren ontstaan door een doek op het fornuis in de keuken.

Omdat er mogelijk nog iemand in de woning aanwezig zou zijn, kwam de brandweer met twee wagens ter plaatse. Uiteindelijk bleek dat de bewoner niet thuis was. Na het blussen werd de woning geventileerd.