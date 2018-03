Woongroep Marenland wil voor 6 maart van twaalf bewoners van de Prinsesseweg in Appingedam weten of ze kiezen voor versterking van hun woning. Als ze niet instemmen met het plan daarvoor, komen de huizen in het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen.

Maar dat versterkingsplan ziet niet iedereen zitten. 'Wij zijn tegen, maar er wordt niet naar ons geluisterd', zegt bewoonster Ellen Dijkema.

'De stemming in de buurt is niet zo best. De huizen zijn scheef, het laminaat knapt eruit. Het is gewoon niet goed', zegt Frans Mulder, die verderop in de straat woont.

'Sloop en nieuwbouw niet haalbaar'

Ze willen dat de huizen worden gesloopt en dat er vervolgens nieuwbouw komt. Maar dat is voor Marenland geen optie.

'Sloop en vervangende nieuwbouw is om meerdere redenen voor ons echt niet haalbaar', zegt directeur Gerke Brouwer. 'De kosten van sloop en vervangende nieuwbouw zijn voor ons vele malen hoger dan versterken, verduurzamen, verbeteren en herstellen.'

Het huidige versterkingsplan wordt volgens Marenland alleen uitgevoerd als een ruime meerderheid van de bewoners kiest voor doorgaan. Het alternatief voor de verhuurder is het inspectieprogramma van de NCG.

'Het is niet leuk wonen hier'

Ellen Dijkema ziet het totaal niet zitten als haar huis in het inspectieprogramma terecht komt. 'Dat is voor ons geen optie. Dan moeten we nog twee, drie jaar in deze huizen wonen. Onveilig. Want het feit dat deze woningen versterkt moeten worden, betekent dat het onveilig is.'

Frans Dijkema is duidelijk: 'Het is niet leuk wonen hier, we hebben geen woongenot.'

