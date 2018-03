Reddingsboot Lauwersoog schiet te hulp, maar moet vervolgens zelf gered worden

'Iedereen is weer veilig thuis, dat is het belangrijkste natuurlijk.' Sietse van der Wal beleefde dinsdagavond een hectische avond als bemanningslid op de reddingsboot van Lauwersoog. Die moest uitrukken voor een vastgelopen visserskotter en had vervolgens zelf hulp nodig.

De ZK80 liep vast voor de kust van Schiermonnikoog, rond kwart voor acht 's avonds kwam de melding binnen bij de reddingsbrigade. 'Hij lag in de branding te stuiteren, zo nu en dan maakte hij water', vertelt Van der Wal.

Twee meter hoge golven

'Wij lagen ook in de branding, dus het is nog een heel gedoe om je boot daar vlak bij te krijgen zonder dat je elkaar raakt. Er stond een golfhoogte van twee meter.'

Toen ze de viskotter probeerden los te trekken, kreeg de reddingsboot zelf touw in de schroef. 'Toen konden we niets meer en hebben we andere reddingsboten opgepiept. Toen is de reddingsboot van Eemshaven uitgevaren voor de viskotter, en Terschelling voor ons.'



Het was enorm koud. Onze pakken zijn geelrood, maar waren bij tijden spierwit Sietse van der Wal - Bemanningslid reddingsboot

De snijdende kou maakte het extra lastig. 'Het was enorm koud. De ramen waren beslagen en bevroren, dus je moet uit het raam kijken om te zien waar je bent. Onze pakken zijn geelrood, maar waren bij tijden spierwit.'

De ZK80 ligt er nog

De bemanning van de ZK80 is uiteindelijk van boord gehaald, de boot ligt er nog. De bedoeling is dat het schip vrijdag bij hoog water wordt losgetrokken door een berger.

De reddingsoperatie werd uitgevoerd met de Suzanna, een oud model reddingsboot. De modernste schepen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn niet goed uitgerust om door het ijs te breken.

'Het is een heel ander schip', zegt Van der Wal. 'De boot die we anders gebruiken gaat bijna 65 kilometer per uur, deze een kilometer of twaalf, veertien. Om een uur of twee vannacht lagen we allemaal weer op bed.'

