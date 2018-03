Eén jaar cel geëist wegens bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 37-jarige man uit Groningen een celstraf van één jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man heeft in vijftien maanden tijd ruim 32.000 kinderpornografische foto's gedownload.

Bij de politie kwamen in november 2016 meldingen binnen. Het onderzoek dat daarop volgde leidde tot inbeslagname van de computer van de man. Intussen ging de man verder met zoeken naar plaatjes. Hij werd in maart 2017 aangehouden.

'Het is moeilijk in de volwassen wereld te aarden'

'Het was een zoektocht', verklaarde de man in de zittingszaal. De man is zwaar gehandicapt en wordt daardoor belemmerd in het hebben van een normaal leven, zei hij. 'Ik vind het moeilijk om in de volwassen wereld te aarden.'

Dat hij in bezit was van 32.000 afbeeldingen, wist hij niet. 'Dat het zoveel waren, had ik niet in de gaten.'

Eerder veroordeeld

De man geeft toe dat hij kinderporno in bezit heeft gehad. Hij verzamelde de afbeeldingen wanneer hij niet goed in zijn vel zat.

Het is niet de eerste keer dat de man voor bezit van kinderporno is veroordeeld. In 2003 kreeg de Groninger hiervoor een werkstraf van 240 uur opgelegd.

Reclassering acht de kans hoog dat hij opnieuw de fout in gaat. 'Het probleem duikt steeds weer op', zei de rechter tegen de Stadjer.

Geen werkstraf meer

De officier maakt zich ernstige zorgen om de hardleerse man. 'Het gaat hier niet om de vlucht van de man en om zijn gevoelens, maar om de kinderen die op de foto's staan.' Hij vond een werkstraf een gepasseerd station en eiste cel voor de man.

Volgens de raadsman van de Groninger, Meike Lubbers, staat er voor de man te veel op het spel als hij moet brommen. 'Hij kan zijn woonplek verliezen, zijn rolwagen.' Daarbij stipte ze aan dat de man al vijftien jaar niet meer voor een dergelijk feit was opgepakt.

Vier maanden

Mocht de rechtbank meegaan in de eis van de officier, dan moet de man vier maanden de cel in. De uitspraak in deze zaak is over twee weken.