Grote brand bij afvalbedrijf in Hoogezand: sein brand meester (update)

Bij afvalbedrijf Blijham Recycling in Hoogezand woedt op dit moment een grote brand. De brand begon donderdag aan het eind van de ochtend bij de sloperij van het bedrijf en greep snel om zich heen.

De brandweer rukte met acht wagens uit om het vuur te bestrijden. Om 14:15 werd het sein brand meester gegeven.

Harde wind wakkert brand aan

De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere delen van het bedrijf, maar ondervond daarbij hinder van het weer.

'De harde oostenwind zorgde ervoor dat het vuur snel uitgroeide tot een grote brand. Inmiddels staan ook de loods en een berg papierpulp in brand', meldt Anouk Bruintjes namens de brandweer.

Of er bij de brand ook schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, is nog niet bekend.

Update 13:30: Bluswerk gericht op loods

Het vuur in de stapel autowrakken is geblust. De brandweer richt zich nu voornamelijk op de loods op het terrein, vertelt woordvoerder Frits Wessels.

'We hebben we goede hoop dat het vuur zich niet verder uitbreidt. Over de situatie in de loods zelf valt niets te zeggen. We doen er alles aan om de loods te behouden.'

Volgens de zoon van de eigenaar moet alles wat in de loods staat als verloren worden beschouwd. Het zou onder meer gaan om een bedrijfswagen en een kraan om afval in stukken te knippen.

De N386, de Woldweg, is door de politie afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden. De rookwolken die door de brand ontstaan nemen af.

Brand begon in autowrakken

De brand brak uit in een stapel autowrakken die voor de loods opgeslagen lag. Werknemers van het bedrijf ontdekten het vuur, maar konden niet voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een papierstapel.

'We zaten in de kantine en zagen een rookpluimpje, dus we liepen naar buiten. Ik heb direct 112 gebeld', vertelt een werkneemster. 'Hier zit je als bedrijf echt niet op te wachten.'

Vlammen dicht bij kantoor

Door de brand bleven vier medewerkers van het bedrijf uit voorzorg in hun kantoor. De brand woedde namelijk op zo'n dertig meter afstand van hen. Onder de vier bevond zich ook Linda Blijham, de dochter van eigenaar Jan Blijham. De vier hebben inmiddels het kantoor weer verlaten.

'Houd ramen en deuren dicht'

De brand veroorzaakt grote rookwolken. Daarom is er een NL-Alert afgegeven. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Volgens de eerste berichten ging het om een brand bij een autosloperij. Later bleek het om een afvalbedrijf te gaan.