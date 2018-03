Wat moet je doen als je waterleiding bevroren is?

De vorst zorgt niet alleen voor ijspret, maar ook voor overlast. Bij Waterbedrijf Groningen komen tientallen meldingen binnen van mensen die met bevroren waterleidingen zitten.

'Afgelopen nacht kregen we zo'n veertig telefoontjes, met die van vanochtend erbij zitten we op zo'n 160 meldingen. Daar zitten reguliere meldingen bij, maar ook vanwege de vorst', zegt woordvoerder Wianda Moltmaker.

Het waterbedrijf hoeft geen extra monteurs in te zetten. 'Een deel van ons reguliere werk vervalt vanwege de vorst. Daarom hebben onze monteurs de tijd om naar de meldingen te gaan en het euvel zo snel mogelijk weer te verhelpen.'

Hoe lang moet je wachten?

Er zit volgens Moltmaker zo'n anderhalf uur tussen de melding en het moment dat de monteur voor de deur staat.

'Als we een melding krijgen, vragen we mensen het aftapkraantje bij de hoofdkraan open te draaien. Die zit bij de watermeter. Komt er wel water uit de aftapkraan, dan is het deel tot en met de hoofdkraan gewoon in orde', legt Moltmaker uit.

'Komt er geen water uit de aftapkraan, dan zijn ook de watermeter en de aanvoerende leiding bevroren. Dan komen wij zeker zo snel mogelijk.'

Voor wie zijn de kosten?

Tot en met de watermeter en de hoofdkraan is de leiding eigendom van Waterbedrijf Groningen.

'Als dat stuk raakt zijn de kosten voor ons. Maar als er ondeugdelijk gebruik is, als je niet hebt voorkomen dat de tocht en de vorst erbij kunnen komen, berekenen wij de kosten door aan de klant. Maar dat wordt ook wel gedekt door een heel groot deel van de verzekeringen. Al is het altijd raadzaam om te kijken of dat daadwerkelijk zo is.'

Als er een lek zit in de waterleiding binnenshuis, wordt geadviseerd een installateur te bellen.

Hoe kan je het voorkomen?

Moltmaker heeft wel een tip hoe je het bevriezen van je waterleiding kunt voorkomen. 'Zorg ervoor dat de hoofdkraan en watermeter in een tochtvrije omgeving staan. Want tocht is een koudrager. Stop het, als het wel op de tocht staat, toe met extra dekens of een verwarmingslint. Zet desnoods een extra kacheltje neer.'

Als de vorst over enkele dagen voorbij is, ontstaan er mogelijk opnieuw problemen. 'Als bijvoorbeeld de buitenkraan bevroren is heb je daar nu misschien geen erg in. Als het dan ontdooid is en de leiding gescheurd, merk je het dan pas.'