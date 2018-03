Martijn Keizer is nu hobbyist op de fiets

Eigenlijk was Martijn Keizer helemaal klaar met wielrennen. Hij wilde marathons gaan lopen, maar een knieblessure weerhield hem daarvan. Inmiddels traint de ex-prof uit Muntendam weer dagelijks op de fiets, in het shirt van de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG).

Twaalf jaar lang leefde Keizer een profbestaan. Vorig jaar september kreeg hij te horen dat zijn contract bij LottoNL-Jumbo niet werd verlengd. Bij de grootste Nederlandse wielerploeg was simpelweg geen plaats meer voor hem. Daarna volgde een zoektocht naar hoe hij z'n 'nieuwe leven' moest invullen.

'Het is niet zo dat je van de ene op de andere dag in het nieuwe leventje zit. Ik vond het heel moeilijk. Je zit thuis en dat verveelt ook. Vervolgens pak je de fiets weer. Ik vind het nog wel zo leuk dat ik weer wedstrijden ga rijden.'

Ster van Zwolle

Zaterdag staat de 29-jarige renner namens de NWVG aan de start van de Ster van Zwolle, de openingskoers van het wielerseizoen in Nederland.

'Ik ben heel erg nieuwsgierig. Het wordt m'n eerste wedstrijd op dat niveau. Ik heb er natuurlijk wel veel verhalen over gehoord, maar zaterdag ga ik het echt zelf ondervinden.'



Ik zal dit jaar niet gefrustreerd rondrijden Martijn Keizer - Ex-profrenner

Keizer verwacht ook niet dat hij als groot renner wordt aangekondigd in Zwolle. Dat hoeft voor hem ook niet. Hij is nu een hobbyist die het leuk vindt om wielerwedstrijden te rijden. Zo verheugt hij zich ook op de criteriums, de rondjes rond de kerk in Bedum, Usquert of de etappes van de Wielermeerdaagse. Hij rijdt nu voor het plezier, is op zoek naar een baan en is er voor z'n gezin. Wat dat betreft heeft hij de knop volledig omgezet.

'Het is geen jaar dat ik met frustratie zal rondrijden. Ik ben gewoon heel trots dat ik de afgelopen twaalf jaar mijn geld heb kunnen verdienen met fietsen. Het gaat me er nu niet om dat ik aan de buitenwereld wil laten zien dat ik nog prof had moeten zijn. Maar als er aan het eind van dit jaar een profploeg belt, sta ik daar zeker open voor', besluit Keizer.

