Groninger Landschap geeft dieren te drinken, maar hoeft niet bij te voeren

Grazers in natuurgebieden die beheerd worden door Het Groninger Landschap, worden tijdens de vorstperiode extra in de gaten gehouden.

De dieren, onder meer Schotse hooglanders, Konikpaarden en Nederlandse landgeiten, hebben volgens natuurbeheerder Michel Krol genoeg te eten, maar drinkwater is soms een probleem. 'We zetten water neer en hakken wakken in het ijs als dat nodig is. We houden vooral in de gaten of er open water is waar ze kunnen drinken.'

'Gunstiger dan wanneer het heel nat is'

'Deze omstandigheden zijn voor het vee veel gunstiger dan wanneer het heel nat is. Er is nu droge lucht, een mooie harde grond. Daar kan het vee prima tegen. Wij bepalen de kuddegrootte aan de hand van de hoeveelheid voedsel die in de winter aanwezig is.'

Twee keer bijgevoerd in tien jaar

Pas als er langdurig sneeuw valt, wordt het vinden van genoeg voedsel lastig voor de dieren. 'Dan ontstaat er een soort ijskorst op het gras en kunnen ze daar op den duur ook niet meer bij komen. Dan moeten we bijvoeren. De afgelopen tien jaar hebben we dat twee keer moeten doen.'

Oostvaardersplassen

Een heel andere situatie dan in de Oostvaardersplassen in Flevoland. Daar ontstond deze week onrust, omdat de verzwakte dieren daar niet bijgevoerd mochten worden. 'De natuur moet z'n gang gaan', werd gezegd. Donderdag gaf de provincie alsnog toestemming om bij te voeren.

Krol: 'Wij bepalen zelf de kuddegrootte. Dat is een heel verschil met de Oostvaardersplassen. Daar kan de kudde zich ongebreideld uitbreiden. Dan treedt sterfte op door voedselgebrek en dat is bij ons niet aan de orde'.

