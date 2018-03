Het magische weekend van Gert Sennema en Westkantstad

Aarms Wied Open, de nieuwe plaat van Gert Sennema en Westkantstad is in één weekend opgenomen. Op een ouderwetse manier: analoog. Het resultaat mag er zijn. Tien sfeervolle liedjes in het Westerkwartiers.

Het nieuwe album wordt volgende week gepresenteerd.

Grijpskerk in Utrecht

Het album is ruim een jaar geleden opgenomen in Kytopia, de studio die werd opgericht door Kyteman, alias Colin Benders, in de Utrechtse binnenstad. De oefenruimte van Sennema en Westkantstad in Grijpskerk werd er in grote lijnen nagebouwd. Alles was door producer Joop van der Linden en geluidstechnicus Mathijn den Duijf in het werk gesteld om het beste uit de muzikanten te halen.

Inclusief Perzisch tapijtje

'Joop legde ons uit dat het bij ons gaat om sfeer', vertelt Gert Sennema. 'Jullie zijn mans genoeg om dat in één keer op de band te krijgen. Hij stelde voor om het in Kytopia te doen omdat ze daar analoog opnemen, op de ouderwetse manier. Hij wilde dezelfde sfeer die we hier in onze oefenruimte hebben. Geluidsman Mathijn den Duijf had foto's gezien van onze oefenruimte en heeft de studio ingericht zodat we ons in Grijpskerk waanden. Inclusief een Perzisch tapijtje op de grond. Het was een magisch weekend.'

'Wat wil je nu eigenlijk zeggen?'

Van der Linden uit Lutjegast, die als muzikant onder meer bekend is van Jammah Tammah en Chef'Special, was volgens Sennema van grote waarde voor het nieuwe album.

'Hij heeft ons gecoacht, gaf me zangles en was heel streng. Dan vroeg hij bijvoorbeeld: wat wil je nu eigenlijk zeggen? En zeg dat dan ook!'

Gebroken schouder en beknelde zenuw

Hoewel de plaat begin 2017 in één weekend werd opgenomen, duurde het nog een jaar tot de presentatie. Dat had onder meer te maken met een gebroken schouder van gitarist Sjouke Dijkstra en een beknelde zenuw in de arm van Sennema. Inmiddels zijn ze er beiden weer bovenop en klaar voor de presentatie van Aarms Wied Open.

