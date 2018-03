Gouden Nuis koerst in Omloop van Bedum

Schaatser Kjeld Nuis, tweevoudig winnaar van goud tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang, doet op 19 juni mee tijdens de Omloop van Bedum. Het is de 35e keer dat het wielercriterium verreden wordt en dat laat de organisatie niet ongemerkt voorbij gaan.

Nuis, als wielrenner actief voor de Noordelijke Wielervereniging Groningen, doet mee aan een dernykoers en het aansluitende criterium. De dernykoers wordt verreden in de vorm van een koppelkoers. De vrouwen rijden twintig minuten, waarna de heren 25 minuten rijden.

Oud-winnaars aan de start

Het criterium is normaal gesproken een koers over 100 kilometer. In de jubileumeditie is het een wedstrijd van 80 kilometer en aansluitend rijden de beste tien nog een dernykoers. De organisatie is bezig om alle oud-winnaars op 19 juni in Bedum te krijgen.

Irene Schouten

De komende periode maakt de organisatie bekend welke bekenden meedoen aan de dernykoppelkoers. De wens is om in ieder geval ook Irene Schouten, die tijdens de Spelen brons won op de massastart, in Bedum te krigen.