'Geen camerabeelden en dan drie jaar de bak in? Ik dacht het niet'

Een 40-jarige man uit Groningen moet mogelijk alsnog drie jaar de cel in. Hij heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden, sinds hij in mei vorig jaar op vrije voeten kwam. Hij had toen zes jaar vastgezeten voor zware vergrijpen.

De Groninger had nog 1095 dagen celstraf op de plank liggen, maar ging opnieuw de fout in. De Stadjer zou een horecamedewerker in een café aan de Poelestraat in Stad een kopstoot hebben verkocht.

Woordenwisseling

Hij was samen met anderen in het café, toen een woordenwisseling ontstond met de barkeeper, na een opmerking naar een vrouw. Hij zou daarop de medewerker naast de kopstoot een klap hebben verkocht.

'Men hoort in het café iets over gedoe, maar niemand weet exact wát', zei de raadsman van de Stadjer. 'Geen camerabeelden te bekennen en dan drie jaar de bak in? Ik dacht het niet.' Hij vroeg voor zijn cliënt vrijspraak voor het geven van de kopstoot.

In de woning van de man werd later een ploertendoder aangetroffen. 'Een collector's item', zei de man tijdens de zitting. Die had hij tijdelijk in bewaring.

'Hij was gewaarschuwd'

Voor de kopstoot en voor wapenbezit eiste de officier vier maanden cel tegen de man. Daar bovenop telde hij de 1095 dagen die nog voor de man op de plank lagen. 'Hij was gewaarschuwd.'

De man werd destijds door zeven agenten met getrokken wapens gearresteerd. Hij heeft de overtuiging dat er opzet in het spel is. 'Men wilde mij toch nog die drie jaar laten zitten. Dit was vooraf de bedoeling.'

Bekende van de politie

De Stadjer is een bekende van politie en justitie. In maart 2011 werd de man tot negen jaar cel veroordeeld voor handel in cocaïne, wapenbezit, valsheid in geschrifte en zware mishandelingen. Ook maakte hij deel uit van een criminele bende.

Destijds eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar en tbs, maar de rechtbank vonniste negen jaar celstraf.

De uitspraak is over twee weken.