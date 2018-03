Storingen in brug N33 worden aangepakt

Rijkwaterstaat gaat maatregelen nemen om storingen aan de brug in de N33 bij Zuidbroek zoveel mogelijk te voorkomen. De brug kampt geregeld met problemen, waardoor het verkeer helemaal vast loopt met lange files tot gevolg.

Rijkswaterstaat zet een 'quick-response-team' in om bij een storing snel te kunnen ingrijpen. De monteurs moeten binnen een half uur ter plaatse zijn en ook worden eerder omleidingsroutes aangegeven. Tijdens deze periode van winterse kou is zelfs elke keer als de brug opengaat een monteur ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.

Blikseminslag

Volgens projectleider Bert Polak van Rijkswaterstaat zijn de problemen begonnen na een blikseminslag in 2015. 'De bruggen zijn beveiligd tegen blikseminslag, maar de gevoelige bedieningsapparatuur heeft toch een tik opgelopen. Elke elektronische storing die zich nadien voordeed, kan worden herleid tot de blikseminslag.'

Slagbomen

Ook laten de slagbomen het soms afweten. Volgens Polak heeft dat te maken met de beveiligingssoftware. 'De software is zo nauwkeurig afgesteld dat bij de minste of geringste verstoring de veiligheidsprocedures gaan draaien. Komend weekend gaan we de software aanpassen, waardoor problemen met de slagbomen hopelijk voorbij zijn.'

In de N33 bij Zuidbroek liggen sinds de verdubbeling van de weg twee bruggen; in beide rijrichting één. De bruggen gaan tegelijk open en dicht en worden bediend vanuit Farmsum.

