Wonen, werken en borrelen in de watertoren van Stadskanaal

De watertoren op de grens van Musselkanaal en Stadskanaal is verkocht aan een echtpaar uit Stadskanaal. Wethouder Peter Gelling (GemeenteBelangen) geeft aan dat ze er 40.000 euro voor hebben betaald.

De nieuwe eigenaren hebben grote plannen met de watertoren. Zo komen er bovenin de toren woningen, wordt in het hart kantoorruimte gebouwd en verschijnt onderin een horecavoorziening.

Geen geld voor onderhoud

De gemeente Stadskanaal wilde al langere tijd af van de watertoren, die toe is aan een forse onderhoudsbeurt. Daar heeft de gemeente geen geld voor. Om die reden wilde Stadskanaal geen geld steken in de plannen van stichting Rondom de Watertoren, die met het hele gebied aan de slag wilden.

'Deze particuliere investeerders hebben zich met dit plan bij de gemeente gemeld', zegt Gelling. 'De watertoren krijgt zo een mooie functie. Met de horecavoorziening worden bezoekers van het Streekhistorisch Centrum ook gastvrij ontvangen.'

Blij met investering

Volgens Gelling is het de bedoeling dat de watertoren iets van zijn allure terugkrijgt. 'De toren verliest zijn functie, maar er wordt weer in geïnvesteerd. En mochten de nieuwe eigenaren afscheid willen nemen van de watertoren, dan houden wij als gemeente het eerste recht van koop. Zo blijven we betrokken bij de watertoren.'

Wanneer de nieuwe eigenaren de toren gaan verbouwen, is nog niet bekend.

Lees ook:

- Stadskanaal steunt plan ontwikkeling rond watertoren niet

- Streekhistorisch Centrum onzeker over toekomst