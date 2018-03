Rondje Groningen: Kijk omhoog!

Een bijzonder vliegtuig op Eelde, maar ook een apart uitzicht in het duurste huis van Groningen. We gaan omhoog vandaag in Rondje Groningen.

1) Winterproblemen



Auto-accu's die problemen krijgen, kapot wegdek, vastgevroren waterleidingen en...

Heb je trouwens last van een bevroren waterleiding? We schreven deze tips en trucs vandaag over wat je moet doen als je waterleiding bevroren is.

2) Bijzonder gezicht

Vliegtuigspotters opgelet

3) Boot gaat niet, vliegtuig wel

We vliegen direct door naar het volgende onderwerp. Benjamin Derksen, oprichter van webshop Frank, zit vanavond in Founder Talks waar collega Bart Breij hem aan de tand voelt. Maar hij zat vast op Ameland en dus...

Overigens wordt dit vluchtje betaald door Founded in Groningen en Derksen zelf. Morgen kun je alles van Founder Talks terugkijken in de app en op de site.



4) Voor de durfals

Iets minder hoog, maar je moet het maar kunnen: werken op bijna 100 meter hoogte...

5) Rooksignalen

De brand bij een afvalbedrijf in Hoogezand was donderdagmiddag in de wijde omtrek te zien:

Bij sommigen zorgde dat weer voor andere 'problemen'...

En dat het ook in Hoogezand ijskoud was, is hier duidelijk te zien:

6) Berend Botje ging uit... schaatsen??

In onze herinnering ging dit liedje toch wat anders...

7) Sterrentoko

Altijd al willen weten wat het duurste huis is dat te koop staat in onze provincie? De Groninger Internet Courant zocht het uit...

8) Lente!

Jaaah! 1 maart. En dus is vandaag de meteorologische lente begonnen. Althans, op papier dan...

9) Leuker kunnen we het niet maken

Nog iets wat je op/vanaf 1 maart kan/moet doen: de belastingaangifte...

Voor wie nog even hulp nodig heeft: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker..

10) Cricket on ice

Tot slot: een sport die we sowieso al niet zo vaak zien in Nederland, maar al helemaal niet op het ijs. Internationale student Ketan Sahu uit India greep zijn kans, op de vijver aan de Duindoornstraat in de stad: Cricket on ice..

