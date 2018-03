PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil zekerheid voor noordelijk gevangenispersoneel

Het bericht dat de Noorse gevangenen uit de Norgerhaven in het Drentse Veenhuizen vertrekken, doet de onzekerheid bij het gevangenispersoneel in het Noorden toenemen.

Volgens Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) moet aan die onzekerheid direct een eind komen. De politicus uit Groningen denkt dat, nu de onzekerheid over de Norgerhaven weer toeneemt, ook de discussie over de toekomst van de PI in Ter Apel zal worden gevoerd.

Duidelijkheid

'Het regeerakkoord was hoopgevend, daar was ik blij mee. Maar toch is er elke keer weer die onzekerheid. Daar moeten we mee ophouden. Het kabinet moet niet alleen mooie woorden vertellen, maar ook duidelijkheid geven.'

Volgens Nijboer is het nu tijd dat Den Haag de noordelijke gevangenissen duidelijkheid geeft. Hij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

'Je kunt er nu op wachten dat de discussie over Veenhuizen en Ter Apel weer loskomt. Dat moet niet. Die ellende die de werknemers van de gevangenissen steeds boven hun hoofd hangt, dat moet afgelopen zijn.'

Actie voeren

Mocht de coalitie, bestaand uit de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, anders besluiten, dan laat Nijboer het er niet bij zitten.

'Dan gaan we actie voeren en dan gaan we er tegenin. Burgemeester Klaas Smit staat pal voor de werknemers in Veenhuizen. Burgemeester Kompier deed dat ook altijd voor de mensen in Ter Apel. Ik hoop dat het zover niet hoeft te komen. Dit moet helemaal van tafel. Deze plannen moeten voor eens en voor altijd achter de horizon verdwijnen.'

