Kijk straks live: de marathon in Noordlaren

RTV Noord besteedt ruimschoots aandacht aan de natuurijsmarathon in Noordlaren.

De wedstrijden van de vrouwen en de mannen zijn straks live te volgen via een livestream, Dag TV, flitsen op de radio en Facebook. De livestream begint om 09:55 uur. De vrouwen starten om 10:00 uur en rijden 80 ronden. Om 11:00 uur zijn de mannen aan de beurt voor hun wedstrijd over 125 ronden.

Commentaar

Het commentaar wordt verzorgd door Henk Elderman. Jolanda Langeland is co-commentator bij de vrouwen en Harry Kuipers vervult deze rol bij de mannen.

Op de radio doet Theo Sikkema verslag van beide wedstrijden. Wiebe Klijnstra levert vanaf 7 uur al sfeerbijdrages vanaf de ijsbaan in Noordlaren.

Livestream

Om iets voor 10.00 uur wordt op Dag TV overgeschakeld naar Noordlaren. Via dat kanaal is de livestream dan te volgen. De stream is ook hier te bekijken:

