Groningen is vijfde van het land met aantal verdachten van een misdrijf

De stad Groningen is in onze provincie koploper als het gaat om het aantal geregistreerde verdachten van een misdrijf.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Bedum sluit de rij

In Stad werden van elke 10.000 inwoners er 114 verdacht van een misdrijf. Groningen wordt op de voet gevolgd door Delfzijl (113) en Pekela (112). Bedum sluit de rij, met 33 verdachten per tienduizend inwoners.

Landelijk is Den Haag koploper, met 175 verdachten per tienduizend inwoners.

Daling van een derde

De provincie Groningen staat vijfde op de landelijke ranglijst van twaalf provincies, met 92 verdachten op tienduizend inwoners. In 2012 lag dat getal nog op 151. Die daling is ook de landelijke tendens, gemiddeld nam het aantal verdachten af met bijna een derde.

Minder slachtoffers van een delict

In heel Noord-Nederland zijn afgelopen jaar minder mensen slachtoffer geworden van geweld, vandalisme of een vermogensdelict dan in 2012. Dat heeft het CBS becijferd op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven.

Het aantal slachtoffers hiervan daalde met 29,2 procent, het hoogste van de tien politie-eenheden in Nederland.