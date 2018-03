'Dit is maar materiële schade, gelukkig zijn er geen slachtoffers'

'Het is een heel emotionele dag, maar het gaat nu wel goed. Het was voor ons enorm schrikken, maar je bent er voor elkaar.' Dat zegt Linda Blijham, van het door brand getroffen familiebedrijf Blijham Recycling in Hoogezand.

'We zijn hier om elkaar te steunen, morgen zien we wel weer verder. Je moet het altijd positief zien en het positieve ervan is dat er geen slachtoffers zijn. Dit is maar materiële schade. Wat dat betreft zijn wij allang blij dat het zo afgelopen is.'

Onder controle

De brand brak donderdag aan het eind van de ochtend uit, rond kwart over twee had de brandweer het vuur onder controle. Blijham heeft geen idee hoe de brand is ontstaan. 'We moeten wachten op het rapport van de brandweer. We overleggen steeds en hebben nauw contact met elkaar.'

Hele familie actief

De hele familie Blijham is actief in het bedrijf. 'Mijn broer doet het oud ijzer, mijn zoon is vrachtwagenchauffeur en heeft hier zijn eigen autosloperij. Zelf doe ik met mijn dochter het onroerend goed', vertelt Linda Blijham.

'En de beide kinderen van mijn broer komen binnenkort ook in de zaak. Mijn vader is de big boss. Die wandelt overal rond nu om ons te steunen.'

Schade

Hoe groot de schade is, moet nog blijken. 'Morgen hebben we een afspraak met de verzekering, die moet zijn werk maar doen.'

