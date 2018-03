Gasverbruik: geen record maar wel een topper

Gasunie heeft woensdag, de koudste 28 februari in de geschiedenis van de weermetingen, in één etmaal 453 miljoen kubieke meter gas (4,4 TWh) getransporteerd.

'Stroom wordt ook uitgedrukt in terrawattuur (TWh). 4,4 TWh is de hoeveelheid stroom die Nederland gebruikt in tien dagen tijd. Wat dinsdag in één dag door het gasstelsel is gegaan, daar doen we met stroom dus tien dagen over', legt woordvoerder Chris Glerum van Gasunie uit.

Geen record

Glerum noemt dit een 'forse hoeveelheid'. Toch is het geen record. 'Februari 2012 was kouder en toen hebben we meer gas verbruikt. Maar woensdag behoort zeker tot de toppers van deze eeuw', zegt Glerum.

Waar komt al dat gas vandaan?

De extra vraag naar gas wordt op twee manieren opgevangen, vertelt de Gasunie-woordvoerder. 'We halen het uit bergingen die verspreid liggen over ons land en we maken importgas geschikt voor huishoudens door stikstof bij te mengen.'

Is er genoeg?

Volgens Glerum is er voorlopig voldoende gas voorradig. 'We kunnen dit weken volhouden. Natuurlijk moet het gas dat we nu uit de opslag halen straks wel weer worden aangevuld.'