'Eerlijk? Ik ben al tien keer gevallen'

Een dweilorkest, koek en zopie, glühwein en snert. Noordlaren maakt zich op voor de marathon van vrijdagochtend. Ook op andere plekken werd al geschaatst. Maar of dat altijd goed gaat? Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Donkere wolken boven Hoogezand

Een grote brand bij een recyclingbedrijf zorgde donderdag voor donkere wolken boven Hoogezand.

2. Op de scheuvels

Half Groningen stond vandaag op de scheuvels. Mooi man! Alleen een beetje jammer van die wind....

3. Föhn op de waterleiding

De kou is niet alleen leuk, maar kan soms ook voor vervelende incidenten zorgen. Zoals een bevroren waterleiding. Gelukkig heeft deze monteur een tip.

4. We maken het wat makkelijker...

Het is 1 maart, en dus mag je vanaf vandaag weer belastingaangifte doen. Voor veel mensen een stressmoment, weet vrijwilliger Guillaume Maat van Belastingadvies. Hij heeft daarom drie gouden tips...

5. Zuidbroek krijgt een Quick Response Team

Een Quick Response Team. In Zuidbroek. Ja echt. De brug in de N33 bij Zuidbroek heeft namelijk geregeld last van storingen. Om die sneller te verhelpen is er vanaf nu hulp in de buurt. Dit team van monteurs kan snel reageren.

6. Noordlaren is er klaar voor

Stiekem waren ze in Noordlaren al begonnen met de voorbereidingen. Maar vanochtend om 10 uur kwam het verlossende woord. De marathon mag vrijdagochtend gereden worden. Feest dus, in Noordlaren.

Oja, de marathon is vrijdag ook live te volgen bij RTV Noord...

