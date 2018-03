Oud-wethouder Sloot keert terug als raadslid

Deel dit artikel:











Voormalig wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) keert terug in de Harener politiek als raadslid. Ze neemt per direct de plek over van raadslid Esther Wiersema.

De terugkeer van Sloot komt ruim twee maanden na haar aftreden als wethouder. In december vorig jaar diende ze haar ontslag in, omdat ze het niet eens was met de gang van zaken rondom de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Esther Wiersema Esther Wiersema stopt met haar werk als raadslid, omdat ze haar werk niet meer kan combineren met het fractiewerk. Ze zat sinds 2010 in de raad en is mede-oprichtster Gezond Verstand Haren. Gevoelige terugkeer De terugkeer van Sloot is opvallend te noemen. Bij haar aftreden lag een terugkeer als raadslid niet voor de hand. 'Maar als mijn partij mij nodig heeft, dan help ik', laat ze weten. 'Bovendien heb ik als lijsttrekker tijdens de laatste verkiezingen veel stemmen gekregen. Mensen hebben niet op mij gestemd om mij vervolgens thuis te zien zitten. Ik wil blijven vechten voor een zelfstandig Haren.' Lees ook: - D66 en CDA Haren 'verbaasd en teleurgesteld' over opstappen coalitiepartner

