Noordlaren is 'finale' in marathon-meerdaagse

De marathon op natuurijs van vrijdagochtend in Noordlaren is ook meteen de laatste. Schaatsbond KNSB had gehoopt op een volledige vierdaagse, maar dat lukt niet.

Het lukt niet meer om ook in Veenoord een marathon te organiseren. De wedstrijd in Noordlaren is daardoor de finale van de meerdaagse op natuurijs. Er is sinds 2010 geen vierdaagse meer gereden.

Finale KPN Cup

Woensdagavond was de eerste marathon op natuurijs, in Haaksbergen. Donderdagavond volgde Arnhem. Noordlaren is vrijdagochtend aan de beurt.

Dat het niet lukt, heeft ook te maken met de finale van de KPN Cup. Die wordt verreden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Bij de mannen is de strijd nog spannend: Sjoerd den Hertog uit Groningen leidt het klassement, maar Crispijn Ariëns staat vlak achter hem.

