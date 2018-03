Waar kun je vandaag schaatsen in onze provincie? (update 13:15)

Het is de hamvraag voor schaatsliefhebbers in deze vorstperiode: waar kan geschaatst worden op natuurijs?

We zetten de ijsbanen in de provincie die open zijn voor je op een rij. Dit doen we op basis van ingestuurde tips en mededelingen op social media of websites van de ijsbanen.

Deze ijsbanen zijn open:

- Aduard, vanaf 13:00

- Alteveer, vanaf 13:00

- Appingedam, vanaf 13:00

- Bad Nieuweschans

- Bedum, vanaf 10:00

- Beerta, vanaf 13:00

- Bellingwolde, vanaf 10:00

- Boerakker, vanaf 13:00

- Delfzijl

- Den Horn

- Eenrum, vanaf 10:00

- Eenum

- Engelbert, vanaf 10:30

- Ezinge, vanaf 14:00

- Finsterwolde, vanaf 10:00

- Garmerwolde, vanaf 10:00

- Garnwerd

- Grijpskerk, vanaf 10:00

- Groningen: grasveld Bernouilleplein , Groningen: grasveld De Wijert-Zuid

- Grootegast, vanaf 10:00

- Heiligerlee, vanaf 10:00

- Hoogkerk, vanaf 14:00

- Holwierde, vanaf 13:00

- Hornhuizen

- Kantens, vanaf 10:00

- Kloosterburen, vanaf 10:00

- Kolham

- Kornhorn

- Lageland, vanaf 10:00

- Leek, vanaf 10:00

- Leens, vanaf 13:00

- Leermens, vanaf 13:00

- Lettelbert

- Loppersum, vanaf 14:00

- Lutjegast

- Marum Oost/Pierswijk, vanaf 10:00 , Marum West

- Meeden, vanaf 10:00

- Middelstum, vanaf 10:00

- Midwolda, vanaf 13:00

- Muntendam, vanaf 13.00

- Musselkanaal, vanaf 13:00

- Niebert, vanaf 11:00

- Niekerk-Oldekerk-Faan, vanaf 09:30

- Nieuwolda, vanaf 13:00

- Noordbroek, vanaf 10:00

- Oldehove, vanaf 10:00

- Onnen, vanaf 13:00

- Onstwedde, vanaf 18:00

- Overschild

- Oude Pekela, vanaf 10:00

- Rasquert, vanaf 09:30

- Roodeschool, vanaf 10:00

- Sappemeer, vijver compagniesterpark

- Sauwerd

- Scheemda, vanaf 13:00

- Sebaldeburen

- Siddeburen, vanaf 13:00

- Slochteren, vanaf 13:00

- Spijk, vanaf 10:30

- Stadskanaal, vanaf 11:00

- Stedum, vanaf 10:00

- Ten Boer, vanaf 13:00

- Ten Post, vanaf 11:00

- Ter Apel

- Ter Apelkanaal, bij OBS De Klimop

- Termunten

- Thesinge, vanaf 13:00

- Tjuchem

- Tolbert, vanaf 10:00

- Uithuizen, vanaf 13:30

- Uithuizermeeden, vanaf 13:30

- Usquert, vanaf 13:00

- Veelerveen

- Vlagtwedde

- Wagenborgen

- Warffum, vanaf 10:00

- Wehe-den Hoorn

- Westeremden, vanaf 10:00

- Winsum, vanaf 10:00

- Winschoten, vanaf 11:00, op de vijver naast de skeelerbaan

- Wirdum, vanaf 13:00

- Zandeweer, vanaf 13:00

- Zoutkamp

- Zuidbroek, vanaf 10:00

- Zuidhorn

- Zuidwending

- Zuidwolde, vanaf 10:00

Ook in Drenthe wordt volop geschaatst. RTV Drenthe heeft een overzicht.

Natuurijsmarathon Noordlaren

De ijsbaan in Noordlaren is vrijdag het toneel van een marathon op natuurijs. De vrouwen gaan om 10:00 uur van start en de mannen zijn een uur later aan de beurt. De wedstrijden zijn live te zien op TV Noord en op onze website.

Geopende ijsbaan doorgeven

Weet jij ook een ijsbaan die open is? Meld het ons via redactie@rtvnoord.nl. Het is handig om de locatie dan ook mee te sturen, dan kan iedereen de baan vinden.