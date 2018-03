Rondje Groningen: Beschuit met muisjes voor Mahi

Het weer blijft ons bezighouden: of het nu met de kou of met de harde wind te maken heeft. Gelukkig ook genoeg warmte, want er kan beschuit met muisjes gegeten worden.

1) Gevelkunst

Fotograaf Jos Schuurman stuurde ons deze foto van een bijzonder schouwspel op de gevel van een leegstaande studentenflat aan de Duindoornstraat in Stad. Die wordt momenteel gerenoveerd, maar iemand heeft de kraan open laten staan...



2) Brrrr langs de lijn

De spelers van de FC zijn volop in beweging tijdens de training, maar voor de journalisten langs de kant is het andere koek.



3) Beschuit met muisjes voor Mahi

FC Groningen-speler Mimoun Mahi was overigens niet op de training, maar had een goede reden: hij is vader geworden. Gefeliciteerd!



4) 'Spotgoedkope' woningen in Grunn

De huizengekte in de Randstad is voor Dag6.nl reden om zich af te vragen: 'Is het tijd voor Randstedelingen om uit te wijken naar Groningen? Door die aardbevingen is het daar nu spotgoedkoop.Toch?'

Wij weten het antwoord natuurlijk al, maar in dit artikel legt een makelaar uit Groningen uit hoe het hier zit met de huizenprijzen.



5) Een kijkje achter de schermen in Noordlaren

Vanmorgen was de marathon in Noordlaren live te zien bij RTV Noord. Hoe we dat doen zie je in dit kijkje achter de schermen.



6) Jopke staat er historisch mooi op

Onze eigen Jaap 'Jopke' Nienhuis staat er prachtig op, maar helemaal bijzonder omdat het gemaakt is in de historische stijl van fotograaf Jacob Molenhuis.



7) Gratis zandstralen

De harde wind is niet alleen een probleem voor scheuvelaars, ook het opstuivende zand zorgt voor problemen.

8) Naar goed Gronings gebruik?

Veel lokale partijen willen het autogebruik in de binnensteden aan banden leggen, zo blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland . Winkeliers zijn bang om daardoor klanten te verliezen.

Is de stad Groningen met het 'verkeerscirculatieplan' wellicht een goed voorbeeld voor de rest van Nederland?

9) Nog wat schaatsplezier

Je kon op tientallen plekken schaatsen vandaag. Collega's Suzanne en Stephanie gingen kijken bij de Marumerlage.



10) Titanic op de Waddenzee

Rosa Timmer, verslaggeefster en columniste bij Dagblad van het Noorden, moest vandaag even denken aan de Titanic toen ze op de Waddenzee vast kwam te zitten in het ijs.



11) Wat een (blauwe) plaatjes

Is Groningen blauw van de kou of is het een filter? Hoe dan ook: prachtige plaatjes.



