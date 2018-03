Noordlaren is klaar voor de marathon: 'Het ijs is keihard en ligt er supergoed bij'

Noordlaren is er klaar voor, de marathon op natuurijs. 'Het ziet er goed uit, hartstikke mooi', zegt ijsmeester Kars Kroeze over de ijsvloer. 'Het is keihard en ligt er supergoed bij.'

'Er moet nog best veel gebeuren. Vanmorgen vroeg hebben we nog wat water over de baan gedaan, zodat alles weer mooi schoon is', zegt Kroeze vrijdagochtend, enkele uren voor de start. Om tien uur beginnen de vrouwen aan de marathon, een uur later de mannen.

'De puntjes op de i'

'Nu is het nog even de puntjes op de i zetten. De reclameborden bijvoorbeeld. Dat komt heel precies voor de sponsoren.'

Zo moest ook de start- en finishlijn nog worden aangelegd. 'Met een cirkelzaag zagen wij een rechte lijn in het ijs. Daar doen we een draadje in, water erover en dan dicht.'

'De zesde dagen skiën kon me gestolen worden'

Voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug is er ook weer bij. Hij keerde afgelopen nacht om drie uur terug van de wintersport. 'We hebben vijf dagen geskied, die zesde dag kan me dan gestolen worden. En de kinderen en de vrouw waren het er ook mee eens.'

'Complimenten van de KNSB'

Veldman geniet van het werk dat is verricht in Noordlaren. 'Er zijn ontzettend veel vrijwilligers bezig, daar krijgen we ook complimenten voor van de KNSB. De ijsverenigingen in Glimmen, Midlaren en Kropswolde helpen ook mee. Er helpt ook heel veel jeugd mee, dat is ongekend.'

'Ik heb een heel ontspannen gevoel en vind het geweldig wat ze allemaal gedaan hebben 's nachts. Ze zijn al vijf, zes nachten in de weer geweest.'

