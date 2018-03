Beau Wagemaker wint marathon in Noordlaren

Marathonschaatster in Noordlaren komen voorbij. (Foto: ANP)

Beau Wagemaker komt juichend over de finish. (Foto: ANP)

Beau Wagemaker heeft vrijdagochtend de natuurijsmarathon in Noordlaren gewonnen bij de vrouwen. De 21-jarige uit Hoogkarspel versloeg haar concurrenten in een sprint.

Kelly Schouten (23) uit Zwaagdijk werd tweede en de Amsterdamse Emma Engbers (27) eindigde als derde. Het drietal ontsnapte met acht andere schaatssters en nam een ronde voorsprong op het peloton, voordat ze aan de sprint begonnen.

Mannen

Zo'n 750 mensen hebben Wagemaker na tachtig ronden als winnares over de finishlijn zien komen. Na de vrouwenwedstrijd komen de mannen in Noordlaren in actie, om 11.00 uur. Zij schaatsen 125 rondjes.

