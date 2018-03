Deel dit artikel:











Simon Schouten opnieuw winnaar van de Noordlaarder marathon Simon Schouten komt als eerste over de finish. (Foto: ANP) Het podium met Simon Schouten (midden), Crispijn Ariens (links) en Remco Schouten (rechts). (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Simon Schouten heeft vrijdagmiddag de natuurijsmarathon in Noordlaren gewonnen. Het is voor het tweede jaar op rij dat Schouten deze race op zijn naam schrijft. Afgelopen woensdag won hij ook in Haaksbergen.