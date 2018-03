Deel dit artikel:











Stroomstoring in Lewenborg is opgelost (update) (Foto: Archief RTV Noord)

In de wijk Lewenborg in Stad is vrijdagmiddag op een aantal adressen in de straten Stuurhut en Sloep de stroom uitgevallen. Het betreft een laagspanning storing, die zo'n dertig adressen treft.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Monteurs van netbeheerder Enexis zijn druk bezig om het probleem te verhelpen Rond het middaguur was de storing opgelost.