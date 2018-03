Naam RUG misbruikt door anti-rookstichting

De naam van de Rijksuniversiteit Groningen is ten onrechte gebruikt door de Stichting Ik Stop Ermee, die mensen helpt om van het roken af te komen.

Volgens deze stichting zou uit onderzoek uit 2011 door de RUG blijken dat 81 procent van de deelnemers stopt. Maar de Groningse universiteit heeft niets met dat onderzoek te maken.

De stichting geeft vier uur durende zaalcursussen die heel effectief zouden zijn. Daarbij werd tot voor kort geschermd met de resultaten van het bewuste onderzoek. Daar werd het logo en de naam van de RUG bij opgevoerd. Maar het programma Nieuwsuur legde donderdag bloot dat dat onderzoek nooit is uitgevoerd door medewerkers of studenten van de RUG.

'We overwegen juridische stappen'

'Het is heel teleurstellend dat onze naam is misbruikt door deze stichting. We overwegen nu juridische stappen. We moeten kijken in hoeverre de stichting hier voordeel van heeft gehad', zegt een woordvoerder van de RUG.

Volgens haar was de universiteit niet op de hoogte van deze verzonnen claim: 'Het komt nu pas naar buiten. Het wrange is dat het pas aan ons gaat kleven nu dit onderzoek is doorgeprikt. We hebben er helemaal niets mee te maken.'

Van de site verwijderd

Inmiddels is de claim dat 81 procent van de deelnemers slaagt van de site van de stichting verwijderd. Op die site erkent de stichting dat er onjuiste namen onder het onderzoek zijn gezet. Dat zou de schuld zijn van een oud-werknemer van die stichting. Maar het onderzoek zou wel degelijk zijn uitgevoerd.

