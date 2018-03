Deel dit artikel:











Geëmotioneerde Daniëlle Bekkering in Noordlaren: 'Dit is wel even hard' Daniëlle Bekkering krijgt hulp van KNSB-starter Bert van Veenen (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Daniëlle Bekkering stond vrijdagochtend geëmotioneerd langs de ijsbaan in Noordlaren. Ze is geblesseerd en kan niet meedoen. 'Dat is wel even hard', zei ze, kort voor ze het startschot van de vrouwenwedstrijd loste.

Bekkering (41) viel vorige week tijdens een marathon in Zweden en daarmee kwam er abrupt een einde aan haar carrière. Eigenlijk zou de schaatsster uit Den Ham zaterdag in Amsterdam haar laatste wedstrijd rijden. 'Het is even niet anders', zegt ze, terwijl ze volschiet. 'Maar ik ben te veel liefhebber om thuis te blijven.' 'Vreselijk balen' Bekkering liep bij de val in Zweden een gebroken sleutelbeen op. 'Mogelijk zit er ook een klein scheurtje in het schouderblad. Maar wat het ook is: het seizoen is over en dat is vreselijk balen. Zeker als je iedereen hier op schaatsen ziet.' Lees ook: - Daniëlle Bekkering breekt sleutelbeen bij val in Zweden: einde carrière