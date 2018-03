Deel dit artikel:











Zebra geboren in Wildlands Emmen De jonge zebra en de moeder. (Foto: Wildlands Emmen)

In de stallen van Wildlands Emmen is donderdagnacht opnieuw een zebrajong geboren. Moeder en veulen maken het prima. Het geslacht van de pasgeborene in de Emmer dierentuin is nog niet bekend.

Een maand geleden werd er ook al een gezonde zebra-merrie geboren. Zebra's leven in familiegroepen bestaande uit een hengst, enkele merries en hun jongen. De kudde in Wildlands bestaat nu uit acht zebra's. Omdat de savannedieren in verband met de kou binnenstaan, kan het zebraveulen daar bewonderd worden.