Lopend Vuur: Buitenwerkers moeten betaald verlof krijgen met deze kou

Gevoelstemperaturen van 15 graden onder nul. Maar bouwvakkers, postbezorgers, vuilnismannen en andere buitenwerkers laten zich niet kisten. Is dat wel terecht? En is het überhaupt wel gezond?

Vakbond FNV stelt dat het bij een gevoelstemperatuur van -6 °C niet meer verantwoord is om buiten te werken. Maar niet werken, is vaak geen salaris. En wie moet dan deze buitenwerkers doorbetalen?

Praat mee



