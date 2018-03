Zeefuik keert terug in de basis bij FC Groningen

Zeefuik (links) in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (Foto: JK Beeld)

FC Groningen speelt zondagmiddag in Enschede de uitwedstrijd tegen FC Twente. Deyovaisio Zeefuik keert na een schorsing terug in de basis, ten koste van Yoëll van Nieff. Groningen jaagt op de eerste overwinning dit jaar.

Beide clubs kunnen de punten goed gebruiken om de nacompetitie te ontlopen. Groningen staat dertiende, Twente zestiende. De FC heeft in punten nog wel een aardig gaatje ten opzichte van Twente: acht punten. Groningen speelde in 2018 zeven keer. Twee keer werd verloren, vijf duels eindigden in een gelijkspel, waaronder de laatste drie tegen ADO Den Haag, VVV en NAC.

Zwaar programma

Na het duel van zondag, dat om 16:45 uur begint, speelt FC Groningen nog acht duels in de eredivisie. Daarin treft Groningen nog de huidige top vier: PSV (uit), Ajax (thuis), AZ (uit) en Utrecht (uit). Ook wacht nog de 'Derby van het Noorden', in en tegen Heerenveen.

Mahi is vader geworden

Mimoun Mahi ontbrak vrijdag op de laatste training van FC Groningen, de aanvaller is net vader geworden. Hij is zondag tegen Twente wel gewoon van de partij. Kasper Larsen (achillespees), Amir Absalem (enkel) en Ludovit Reis (knie) zijn er zondag niet bij

Vorig seizoen

De Trots van het Noorden greep vorig seizoen op de laatste speeldag van de competitie een ticket voor de play-offs om Europees voetbal, door in Enschede met 3-5 te winnen van Twente.

Groningen speelde in de eredivisie in totaal 37 keer tegen uit tegen Twente. 23 keer werd verloren, zeven keer gewonnen en Groningen speelde er ook zeven keer gelijk.

Thuis gewonnen

Eerder dit seizoen, op 24 september, won FC Groningen in het eigen Noordlease Stadion met 1-0 van Twente, waar toen nog René Hake op de bank zat. Inmiddels is Gertjan Verbeek er trainer. Oussama Idrissi maakte het doelpunt. De aanvaller verhuisde in de winterstop naar AZ.

FC Groningen Live

Zondagmiddag begint FC Groningen Live op Radio Noord om 16:30 uur. Presentator Oetse Eilander en analist Jan Veenhof verzorgen de voorbeschouwing op de wedstrijd, vanuit het stadion in Enschede doet Elwin Baas verslag. De wedstrijd begint om 16:45 uur. FC Twente - FC Groningen is ook te volgen via het liveblog op onze site en app.

Opstelling

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Doan, Bacuna, vd Looi, Drost; Mahi en Van Weert