VVD: 'Provincie kan meer betekenen in vermindering van aardgas'

De VVD-fractie in provinciale staten van Groningen vindt dat de provincie zelf veel meer kan betekenen in de vermindering van aardgas.

Er zijn veel initiatieven, zoals het opwekken van elektriciteit met kleine windmolens en zonneparken. Maar dat is niet genoeg, vinden de liberalen.



Haalbaar

'Om echt grote stappen te maken is er veel meer nodig,' zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse van de VVD. 'We kunnen een voorbeeld nemen aan Limburg. Daar is serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de provincie zelf heeft en er is bekeken wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Juist die combinatie missen we in Groningen, terwijl dit precies is wat we nodig hebben en wat je mag verwachten van de provincie.'

Onderzoek

De VVD vindt dat de provincie Groningen zo'n zelfde onderzoek moet laten uitvoeren. Met zo'n plan wordt veel meer samenhang aangebracht, worden er haalbare en reële doelen gecreërd en kunne van te voren alle mogelijkheden in kaart worden gebracht. Om dit voor elkaar te krijgen stelt de VVD schriftelijke vragen, met het Limburgs onderzoek als voorbeeld.

