Loopt er een wolf in het Westerkwartier? Nee, het is een husky (update)

De vermeende wolf die vrijdag opdook in het Westerkwartier, is een husky. Een boer ving het dier en ging ermee naar een veearts. Daar werd vastgesteld dat het geen wolf is, maar een husky.

De husky is bovendien gechipt. De hond is teruggebracht naar de eigenaar, in de gemeente Grootegast.

Een vrouw uit Doezum zag het beest vrijdagochtend lopen en dacht direct aan een wolf. Ze maakte foto's van het dier. RTV Noord legt ze voor aan Pim Lollinga van wildopvang Faunavisie Wildcare in Westernieland. Lollinga wordt vaak geraadpleegd na een melding over een gesignaleerde wolf in onze contreien.

Tachtig procent

Na het bestuderen van de foto's belt hij terug: 'Door de matige kwaliteit van de foto's is het lastig te zien, maar ik ben er voor tachtig procent zeker van dat het om een wolf gaat. De lichaamsbouw en de korte staart wijzen daarop. Maar voor honderd procent zekerheid moet je DNA-onderzoek doen. Bijvoorbeeld met een keutel van het beest, of het aangevreten kadaver van een schaap'.



Husky met een chip

Een boer in de omgeving blijkt het dier gevangen te hebben. Hij is er ermee naar een veearts gegaan en daar wordt vastgesteld dat het geen wolf is, maar een husky. Gechipt bovendien. De hond is teruggebracht naar de eigenaar, in de gemeente Grootegast.

Steeds vaker

Er worden steeds vaker wolven in ons land gespot. Zo vaak, dat het al bijna gewoon wordt, zegt Lollinga. 'Als het inderdaad een wolf is, gaat het ook in dit geval om een solitair dier. Ze zijn op zoek naar voedsel, maar dat is in de winter nauwelijks voorhanden. Het zou mooi zijn als mensen wat katten -of hondenbrokken zouden klaarzetten. Dan worden de schapen met rust gelaten.'

Dringend advies

Tot slot heeft Lollinga nog een dringend advies: 'Laat wolven met rust, blijf op afstand. Niet omdat ze gevaarlijk zijn voor mensen, maar om te voorkomen dat ze gestresst raken. Dat kost extra energie, terwijl ze al verzwakt zijn door ondervoeding.'

