Dit weekend in Groningen: nog even scheuveln, maar ook al een lentefair

Wat ga jij dit weekend doen? Nog geen idee? We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

1) Nog even genieten van het ijs

Zo lang het nog kan wordt er volop geschaatst op de verschillende ijsbanen in onze provincie. Een overzicht van alle ijsbanen die open zijn vind je op onze site, maar er worden ook verschillende wedstrijden georganiseerd. Een volledig overzicht daarvan hebben we niet, maar een paar kunnen we er wel noemen.

Zo wordt er zaterdagmiddag om 14:00 uur gestreden om de Ice Bokaal bij Moekesgat On Ice en begint op hetzelfde tijdstip een wedstrijd kortebaanschaatsen op de ijsbaan in Harkstede, Harmweg 126. In Wagenborgen op de ijsbaan Nooitgedacht kun je vanaf 15:00 uur meedoen aan een wedstrijd priksleeën. Zondag is er trouwens een Grunneger Kampioenschap IJscurling in Tolbert.

2) Een kijkje achter de schermen

RTV Westerwolde bestaat in maart 25 jaar en organiseert daarom zaterdag een open dag. Je kunt uitzendingen bijwonen, meekijken met een technicus en er zijn verschillende demonstraties. Zo leer je bijvoorbeeld hoe een jingle gemaakt wordt en hoe het geluid bij de zenders komt. De studio staat aan de dr. P. Rinsemastraat 7a in Vlagtwedde, iedereen is welkom van 10:00 tot 16:00 uur.

Foto: Jos Schuurman/FPS

3) Martini Dog Show

Het hele weekend is Martiniplaza toneel van de viervoeters tijdens de Martini Dog Show, het grootste hondenevenement van het noorden. Er zijn verschillende workshops, presentaties en natuurlijk kan er gewinkeld worden bij diverse kraampjes. Hoogtepunt is een 'mega dogdiner' dat zaterdag om 12:00 voor de honden wordt geserveerd aan een grote, lange tafel.

4) Høken in Noordbroek op Broukrock

Fan van de boerenrockband Normaal? Dan zit je in Noordbroek zaterdag goed op de eerste editie van 'Broukrock'. De band 'Kisjeskearls, 'n huld an Normaal' staat daar op het programma met daarvoor Mama Maffia. Een voorproefje vind je hieronder, meer info op Facebook.

5) Een koude lentefair in Ten Boer

Het mag dan nog erg koud zijn, de meteorologische lente is toch echt al begonnen. In Ten Boer is er hoe dan ook een lentefair waar je eendenmanden kunt vlechten en de lammetjes en geitjes aanwezig zijn. Het wordt georganiseerd door de Weggeefwinkel en op Facebook staan alle details.

Wat is er nog meer te doen?

Bekijk ook onze uitgebreide uitagenda voor meer uittips. Veel plezier dit weekend!