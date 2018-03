Tientallen liters heet water redden de Martinikerk van uitdroging

Hij heeft er tijdens winterdagen een dagtaak aan. Beheerder Jan Haak van de Martinikerk gooit dagelijks 140 liter heet water over de vloer om zo het hout in de kerk te redden van uitdroging.

'Omdat het vriest is de luchtvochtigheid erg laag', zegt Haak. 'Het mag eigenlijk niet lager zijn dan 40 procent. En het was vrijdagmorgen 26 procent. Dus veel en veel te laag.'

De teller

De hele ochtend liep Haak vrijdag met emmers water heen en weer tussen het keukentje en het schip van de kerk. Rond elven stond de teller op zestig liter. 'Het gaat elke dag door zolang het vriest', zegt de kerkbeheerder.

Noodzakelijk

Volgens de beheerder is het noodzakelijk om de luchtvochtigheid op peil te houden. 'Het gevaar is dat hout gaat scheuren. We hebben hier een fantastisch mooi oud orgel staan. Die heeft oud pijpwerk en de windlades waarop de pijpen staan zijn van hout. Als daar scheuren in komen, dan gaat het orgel piepen en raakt het orgel beschadigd.'

