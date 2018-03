De Hondsrug: 'Het was een geweldige week'

Met veel genoegen kijken ze in Noordlaren terug op een winterse week met vandaag de bekroning: een marathon op natuurijs.

'Het was een krankzinnige, maar ook geweldige week', aldus Reinier Schwietert, secretaris van ijsvereniging De Hondsrug.

Hele week in touw



De vrijwilligers van de ijsvereniging zijn de hele week in touw geweest om de baan te prepareren.

'Zaterdag zijn we begonnen, maar zondag was het nog helemaal niks', vertelt Schwietert in Noord Vandaag. 'Maandag werd het al iets beter en zo zijn we de hele week doorgegaan.'

De mooiste ijsvloer



Het resultaat van het harde werken werd vrijdag zichtbaar. De deelnemers aan de marathon waren erg tevreden over het ijs. Winnaar Simon Schouten sprak zelfs over de mooiste ijsvloer van de week.

Schwietert: 'Met dank natuurlijk aan de mensen die het ijs geprepareerd hebben. We hadden daarnaast natuurlijk ook wat meer tijd dan Haaksbergen en Arnhem.'



Verder in Noord Vandaag:



1. Brandweer redt nijlgans

De brandweer kwam vandaag op de Hoornseplas in actie en redde een vastgevroren nijlgans.



2. Waterballet in de Martinikerk

Hij heeft er tijdens winterdagen een dagtaak aan. Beheerder Jan Haak van de Martinikerk gooit dagelijks 140 liter heet water over de vloer om zo het hout in de kerk te redden van uitdroging.



3. Winterspelen Veendam

Genieten van het winterse weer en de ijsvloer, dat deden ze vandaag volop in Veendam. Er werden zelfs 'winterspelen' georganiseerd. Wij gingen even een kijkje nemen.



4. Werken op grote hoogte

Je moet het maar kunnen: werken op bijna 100 meter hoogte. Maar dan heb je wel het mooiste uitzicht van Stad. Derk mag het al sinds 1999 zijn werkplek noemen.



5. FC Groningen traint in de kou

Ook FC Groningen heeft deze week te maken met de hevige kou. Zo trainde de ploeg van trainer Ernest Faber vanochtend op kunstgras omdat de overige trainingsvelden bevroren zijn.



Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.