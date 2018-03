'Oer-Gronings' ondernemersplatform gaat ondernemers samenbrengen en helpen

Een foto van Founder Talks, donderdagavond in het Groninger Forum Images (Foto: Founded in Groningen / Twitter)

Ondernemers die elkáár met raad en daad helpen in plaats van alles op eigen houtje te doen. Dat is de gedachte achter een vernieuwd ondernemersplatform, opgezet door de ondernemersorganisatie Founded in Groningen.

Het vernieuwde platform werd donderdagavond gepresenteerd tijdens Founder Talks, een talkshow voor ondernemers die mede-georganiseerd wordt door het Groninger Forum, de Rabobank en RTV Noord.

Kennis en informatie uitwisselen

'Er wordt al heel veel samengewerkt en er zijn ook veel initiatieven. Misschien zijn er wel zoveel initiatieven voor ondernemers, dat je daardoor door de bomen het bos niet meer kan zien', zegt projectleider Koen Atema.

'Met Founded in Groningen werken we aan een overzicht waar je je eigen bedrijf kan aanmelden, maar ook alle initiatieven kunt vinden die er voor ondernemers in de omgeving zijn.' Volgens Atema is het platform voor alle bedrijven die zijn opgericht in Groningen.

Profiel aanmaken

'Je kan je aansluiten via de website Founded in Groningen. Daar maak je een profiel aan, eerst als ondernemer. Daarna kun je een of meerdere bedrijven toevoegen aan je profiel, je eigen nieuwsberichten schrijven en evenementen organiseren', vervolgt Atema.

'Het wordt ook heel door ondernemers zelf georganiseerd. Dat is moeilijk vindbaar, omdat iedereen het een beetje op eigen houtje doet. Met Founded in Groningen proberen we dat te bundelen.'

'Oer-Gronings initiatief'

'Het is zeker geen variant van LinkedIn. Het is ook geen social media platform, waar je elkaar berichten kan sturen. Dit is een oer-Gronings initiatief, waarmee we Groningen op de kaart proberen te zetten.'

'Ik denk dat er fantastische bedrijven zijn in Groningen. Echt een heleboel, maar heel vaak weten we dat niet. Dus laten we dat nu verzamelen en laten we met zijn allen vertellen waar we mee bezig zijn. We hoeven niet op te scheppen. Als we gewoon vertellen waar we mee bezig zijn, maken we volgens mij al heel veel indruk', aldus Atema.

Rol van de gemeente

Bij een oer-Gronings initiatief hoort een Groningse wethouder. 'Wij zijn een aantal jaren geleden met een paar mensen gaan nadenken over hoe we het startup ecosysteem zo goed mogelijk kunnen ondersteunen', zegt de Groninger wethouder Joost van Keulen.

'Daar zijn een aantal initiatieven uit voorgekomen. Founded in Groningen is daar een van. Ik denk dat dat de afgelopen tijd zeer succesvol is geweest. De portal die we gisteren hebben opgezet, is de volgende stap in de ontwikkeling van Founded in Groningen.'

Verhaal beter vertellen

'Ik hoop echt dat zo veel mogelijk bedrijven eraan gaan meedoen, zodat er een groot netwerk ontstaat van bedrijven, ondernemers en evenementen', vervolgt Van Keulen.

'Dan weten we beter wat we doen, waar we mee bezig zijn, wat voor gave bedrijven we hier in de regio hebben en dat we dat verhaal beter kunnen vertellen.'

'Duur als je het niet doet'

De gemeente betaalt deels aan Founded in Groningen. Op de vraag of het duur is, zegt Atema: 'Ik denk dat het heel duur is als je het niet doet. Als je bijvoorbeeld niet duidelijk gaat maken welke mooie bedrijven er precies in Groningen zijn, zijn er veel getalenteerde mensen die uit Groningen wegtrekken, omdat ze denken dat hier geen banen zijn.'

'Dat gebeurt nog steeds. Er zijn een hele boel bedrijven in Groningen die heel hard op zoek zijn naar talent. Als we niet de allerbeste kunnen kiezen, zou dat zonde zijn, want we leiden ze hier wel op', besluit Atema.

Toegang tot een netwerk

Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden op het platform. 'Het geeft je meteen toegang tot een netwerk', zegt Van Keulen. 'Als je een startup begint, hoef je niet dezelfde fouten te maken die voorgangers hebben gemaakt.'

'Het is een heel laagdrempelig platform, waar je van elkaar kunt leren op alle bijeenkomsten die worden georganiseerd. Ik hoop dat dit helpt bij de ontwikkeling van die startups en bedrijven in de stad en provincie', besluit Van Keulen.