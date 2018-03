Deel dit artikel:











Harma Boer: Nog geen sneeuw in Groningen, het blijft wel koud (Foto: RTV Noord)

Waar in het zuiden van Nederland al de nodige sneeuw is gevallen, zal dat in onze provincie vandaag niet gaan gebeuren. Dat zegt onze weervrouw Harma Boer.

'In het zuiden is het soms nu al spekglad door de sneeuw en dat kruipt wel omhoog, maar voordat het ons kan bereiken is het alweer gedoofd. We krijgen hier helemaal niks.' Wel een code geel De koude temperaturen blijven echter nog wel even in Groningen. Het KNMI heeft daarom ook een code geel uitgegeven vanwege een erg koude gevoelstemperatuur. De loopt van 00:00 uur vannacht tot 09:00 uur zaterdagmorgen. Zondag kans op gladheid Hoewel de gladheid door sneeuw ons dus vandaag nog niet zal bereiken, is het vooral zondag wel oppassen volgens Boer. 'In de loop van de dag is er dan kans op bewolking en regen', legt Harma uit. 'En dat betekent sneeuw, mogelijk ijzel en dus kans op spekgladde wegen.' En hoelang kunnen we nog schaatsen? 'Zondagmiddag wordt het pas spannend, dan komt de echte dooi pas bij ons', antwoordt Harma op die vraag. Zaterdag hebben we dus nog een echte ijsdag en ook zondag zal er een groot gedeelte van de dag nog prima geschaatst kunnen worden.