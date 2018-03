Deel dit artikel:











Brand in woning met rietkap, brandweer schakelt extra hulp in (update 18:08) (Foto: Ginopress)

De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een brand in een rietgedekte boerderij in Zevenhuizen.

Update: Brand onder controle De brandweer laat weten dat de brand inmiddels onder controle is. De schade is beperkt gebleven tot een gedeelte van het dak. Er zijn geen gewonden gevallen. Slecht bereikbaar In verband met de slechte bereikbaarheid van het bluswater, is de hulp ingeschakeld van de brandweer uit Friesland. Daarom werd ook opgeschaald naar een 'middelbrand'. Meerdere korpsen ingezet Bij de brand, die rond 17:00 uur werd gemeld, zijn brandweerkorpsen uit Marum, Haulerwijk, Roden, Eelde en Stad betrokken.